Еще одна партия поддержала идею прямых выборов мэра в Рязани. В среду, 26 марта, региональное отделение «Справедливой России» провело пресс-конференцию, на которой депутат гордумы Александр Кривов озвучил это предложение.
Для этого фракция планирует потребовать внести изменения в устав города и уже готовит необходимые поправки в документ.
«Абсолютно недопустимая ситуация складывается с конкурсом по назначению главы администрации города. Нынешний градоначальник уже год работает с приставкой „и.о.“, и это, несомненно, влияет на эффективность его работы. Ну как руководитель может добросовестно исполнять свои обязанности, строить долгосрочные планы, если не знает, усидит ли на своем месте?» — заявил Кривов.
Он отметил, что будущий сити-менеджер должен защитить свою программу перед народом и в ходе предвыборной кампании выявить реальные потребности жителей.
Ранее прямые выборы мэра Рязани
Напомним, Сергей Карабасов является и.о. главы администрации
Отметим, что прямые выборы мэра проходили в Рязани однажды в 1996 году. Тогда их выиграл Павел Маматов, который позже попал под следствие.
С 2005 года областной центр отказался от выборов и стал заключать контракты с главами администрации.