Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:14, 26 марта 2019 116
 0    0

Еще одна партия поддержала идею прямых выборов мэра в Рязани

Еще одна партия поддержала идею прямых выборов мэра в Рязани

Еще одна партия поддержала идею прямых выборов мэра в Рязани. В среду, 26 марта, региональное отделение «Справедливой России» провело пресс-конференцию, на которой депутат гордумы Александр Кривов озвучил это предложение.

Для этого фракция планирует потребовать внести изменения в устав города и уже готовит необходимые поправки в документ.

«Абсолютно недопустимая ситуация складывается с конкурсом по назначению главы администрации города. Нынешний градоначальник уже год работает с приставкой „и.о.“, и это, несомненно, влияет на эффективность его работы. Ну как руководитель может добросовестно исполнять свои обязанности, строить долгосрочные планы, если не знает, усидит ли на своем месте?» — заявил Кривов.

Он отметил, что будущий сити-менеджер должен защитить свою программу перед народом и в ходе предвыборной кампании выявить реальные потребности жителей.

Ранее прямые выборы мэра Рязани предложили провести депутаты гордумы от ЛДПР.

Напомним, Сергей Карабасов является и.о. главы администрации с сентября 2017 года.

Отметим, что прямые выборы мэра проходили в Рязани однажды в 1996 году. Тогда их выиграл Павел Маматов, который позже попал под следствие.

С 2005 года областной центр отказался от выборов и стал заключать контракты с главами администрации.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
17:14, 26 марта 2019
Еще одна партия поддержала идею прямых выборов мэра в Рязани
13:05, 26 марта 2019
В Ухоловском районе выбрали нового главу администрации
12:44, 25 марта 2019
Новым мэром Усть-Илимска станет домохозяйка 7
14:52, 24 марта 2019
Рязанские коммунисты провели за день десятки пикетов 3
14:23, 21 марта 2019
Экс-советника рязанского губернатора назначили врио главы Мурманской области 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 104 510
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 257
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 36 892
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
15:39, 15 марта 2019 26 425
Стало известно, где Любимов купил квартиру
18:39, 16 марта 2019 24 366
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум