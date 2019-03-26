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13:33, 26 марта 2019 70
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Apple анонсировала фирменную кредитную карту. Для ее регистрации понадобится только iPhone

Apple анонсировала фирменную кредитную карту. Для ее регистрации понадобится только iPhone

На презентации, которая прошла 25 марта, Apple представила кредитную карту Apple Card с бесплатным обслуживанием. Первыми партнёрами выступили банк Goldman Sachs и платёжная система Mastercard.

Пользователи смогут выпустить виртуальную карту в приложении Apple Wallet и уже «через несколько минут» использовать её для оплаты. Карту принимают везде, где можно расплатиться с помощью Apple Pay.

На любые покупки с помощью Apple Card будет начисляться кэшбек 2%. Apple также показала физический вариант Apple Card из титана с кэшбеком 1%.

Apple Card станет доступна летом — пока только в США. О планах по запуску в других странах в компании ничего не сказали.

Фото компании Apple


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