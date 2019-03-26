Apple анонсировала фирменную кредитную карту. Для ее регистрации понадобится только iPhone

На презентации, которая прошла 25 марта, Apple представила кредитную карту Apple Card с бесплатным обслуживанием. Первыми партнёрами выступили банк Goldman Sachs и платёжная система Mastercard.
Пользователи смогут выпустить виртуальную карту в приложении Apple Wallet и уже «через несколько минут» использовать её для оплаты. Карту принимают везде, где можно расплатиться с помощью Apple Pay.
На любые покупки с помощью Apple Card будет начисляться кэшбек 2%. Apple также показала физический вариант Apple Card из титана с кэшбеком 1%.
Apple Card станет доступна летом — пока только в США. О планах по запуску в других странах в компании ничего не сказали.
Фото компании Apple