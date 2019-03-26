ДТП на Московском шоссе попало на видео

ДТП около ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе попало на видео. Ролик опубликован в группе «
Авария произошла 22 марта. Один из автомобилей не успел затормозить на светофоре и протаранил стоящие там машины.
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ДТП около ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе попало на видео. Ролик опубликован в группе «
Авария произошла 22 марта. Один из автомобилей не успел затормозить на светофоре и протаранил стоящие там машины.
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Корреспондент RZN.info попыталась выяснить, почему подрядчик бросил стройку, сколько попыток предпринималось отреставрировать памятник архитектуры и когда это все закончится.