Жителя Чучковского района наказали за пьяное вождение

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения осудили жителя Чучковского района. Об этом сообщил
В суде вина подсудимого доказана. До этого мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, но выводов для себя не сделал и 28 мая прошлого года снова сел за руль пьяным и поехал по селу Назаровка Чучковского района Рязанской области.
Мужчину приговорили к обязательным работам сроком 240 часов и лишению прав на один год и шесть месяцев.
Приговор вступил в законную силу.