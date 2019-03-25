За неделю в Рязани подорожали макароны и помидоры

За неделю, с 19 по 25 марта, в Рязани на 9,7% подорожали макароны и на 5% — помидоры. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также увеличились на репчатый лук (на 10,3%) и на белокочанную капусту (на 10%).
Подешевели следующие продукты:
- яблоки — на 3,8%;
- охлажденные и мороженые куры — на 3,1%;
- свежие огурцы — на 3%;
- куриные яйца — на 1,3%.
Незначительно увеличились цены на картофель, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, пшено, муку пшеничную, рыбу мороженую неразделанную, крупу гречневую-ядрицу, консервы мясные.