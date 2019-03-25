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17:32, 25 марта 2019 327
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За неделю в Рязани подорожали макароны и помидоры

За неделю в Рязани подорожали макароны и помидоры

За неделю, с 19 по 25 марта, в Рязани на 9,7% подорожали макароны и на 5% — помидоры. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также увеличились на репчатый лук (на 10,3%) и на белокочанную капусту (на 10%).

Подешевели следующие продукты:

  • яблоки — на 3,8%;
  • охлажденные и мороженые куры — на 3,1%;
  • свежие огурцы — на 3%;
  • куриные яйца — на 1,3%.

Незначительно увеличились цены на картофель, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, пшено, муку пшеничную, рыбу мороженую неразделанную, крупу гречневую-ядрицу, консервы мясные.


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21 час назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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