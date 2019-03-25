В Скопине открылся новый салон МТС. Посетить магазин по адресу улица Ленина, 10-а можно ежедневно с 9:00 до 19:00.
Здесь скопинцы могут выбрать аксессуары, модем или планшет, пополнить счет через терминал оплаты, подобрать банковские продукты, подключить спутниковое ТВ, купить или заменить sim-карту, а также получить консультацию по тарифам.
«Весь год мы строили базовые станции и активно расширяли сеть 4G. Cегодня 100% жителей города могут воспользоваться сетью „четвертого поколения“, проникновение 4G-смартфонов уже превысило 50%. Поэтому мы открываем свой салон для наших скопинских абонентов, чтобы они могли получить качественный сервис и услуги, выбрать новый смартфон, подключить тариф с безлимитным интернетом, подобрать банковские продукты МТС», — прокомментировал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. Кроме того, жители Скопина и Скопинского района могут обратиться в новый салон для приобретения комплектов спутникового телевидения, особенно актуального для жителей сельских районов и дачников.
«Подключив спутниковое ТВ МТС, можно смотреть больше 200 каналов. Есть специальные каналы для детей, любителей спорта и кино, охотников, рыболовов, огородников, каналы, которые позволяют увидеть весь мир, не покидая родного дома. Обладатели современных телевизоров смогут оценить форматы HD и UHD, в которых представлены более 40 каналов», — рассказали в компании.