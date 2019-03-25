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16:14, 25 марта 2019 409
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В Рязани задержали супругов-закладчиков «синтетики»

В Рязани задержали супругов-закладчиков «синтетики»

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани задержали супругов-закладчиков «синтетики». Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские и офицеры регионального УФСБ выяснили, что 22-летний мужчина распространял наркотики вместе с 27-летней женой. У них дома нашли контейнеры с порошками белого и коричневого цветов, электронные весы и упаковочный материал. Всего у пары было более 200 граммов «синтетики». Еще 40 граммов они успели разложить в восемь тайников на четырех улицах города. Наркотики изъяли.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.


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19 часов назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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