В Рязани задержали супругов-закладчиков «синтетики». Об этом
Полицейские и офицеры регионального УФСБ выяснили, что 22-летний мужчина распространял наркотики вместе с 27-летней женой. У них дома нашли контейнеры с порошками белого и коричневого цветов, электронные весы и упаковочный материал. Всего у пары было более 200 граммов «синтетики». Еще 40 граммов они успели разложить в восемь тайников на четырех улицах города. Наркотики изъяли.
Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.