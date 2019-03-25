В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами

В Госдуме предложили поэтапно снизить использование искусственных трансжиров, вплоть до полного отказа от них. С инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Он направил письмо на имена министра здравоохранения Вероники Скворцовой и главы Минпромторга Дениса Мантурова, передает
Милонов привел позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой, искусственно гидрогенизированные жиры вызывают различные заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые.
«Количество такой „начинки“ в пище россиян достигает подчас 40-50%. Особо отличается в этом смысле сетевой фастфуд», — уточнил депутат.
В письме Милонов сообщил, что ВОЗ признает наиболее эффективным способом сокращения потребления вредных для человека продуктов законодательные ограничения.