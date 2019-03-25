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8:54, 25 марта 2019 229
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В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами

В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами

Фото: Pixabay.com

В Госдуме предложили поэтапно снизить использование искусственных трансжиров, вплоть до полного отказа от них. С инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Он направил письмо на имена министра здравоохранения Вероники Скворцовой и главы Минпромторга Дениса Мантурова, передает РИА Новости.

Милонов привел позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой, искусственно гидрогенизированные жиры вызывают различные заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые.

«Количество такой „начинки“ в пище россиян достигает подчас 40-50%. Особо отличается в этом смысле сетевой фастфуд», — уточнил депутат.

В письме Милонов сообщил, что ВОЗ признает наиболее эффективным способом сокращения потребления вредных для человека продуктов законодательные ограничения.


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