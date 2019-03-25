В День работников культуры Любимов пожелал рязанцам вдохновения и удачи

В понедельник, 25 марта, Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем работников культуры.
По словам губернатора, в сфере культуры области работают увлеченные люди, настоящие энтузиасты своего дела.
«В регионе много талантливых коллективов, творческих людей, высокопрофессиональных сотрудников музеев, театров, библиотек, городских и сельских домов культуры. Своим ответственным, плодотворным трудом они вносят значительный вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного наследия региона, богатейших народных промыслов и ремесел, повышение туристического потенциала нашего края, воспитание достойного молодого поколения», — сказал глава региона.
Любимов также подчеркнул, что в рамках национального проекта продолжится укрепление инфраструктуры отрасли, оснащение учреждений современным, качественным оборудованием, внедрение передовых цифровых технологий.
«Существенную поддержку получат местные культурные инициативы. Все эти решения обеспечили новые широкие возможности для развития культурной жизни в регионах, особенно в сельских населенных пунктах», — отметил губернатор.
Он пожелал рязанцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого вдохновения и удачи.