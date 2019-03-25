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11:16, 25 марта 2019 938
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Сасовские полицейские спасли пенсионера из загоревшейся квартиры

Сасовские полицейские спасли пенсионера из загоревшейся квартиры

Фото: УМВД по Рязанской области

Сасовские полицейские спасли пенсионера из загоревшейся квартиры. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Пожар на втором этаже многоквартирного дома в поселке Соницыно произошел в пятницу, 22 марта. Около 22:00 на место выехали оперативники. Полицейские увидели в одном из окон мужчину. Они осмотрели дом и нашли его задыхающимся на полу. Спасенным оказался 62-летний хозяин квартиры.

«За смелые и решительные действия на пожаре, благодаря которым удалось спасти человека, руководством УМВД России по Рязанской области принято решение о поощрении подполковника полиции Сергея Истомина и майора полиции Константина Пылева».

Позже при разборе завалов в квартире обнаружили труп мужчины.

Предварительной причиной возгорания считают неосторожное обращение с огнем.


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