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17:11, 25 марта 2019 52
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Рязанцы стали чаще страховать жизнь из-за ипотеки — Центробанк

Рязанцы стали чаще страховать жизнь из-за ипотеки — Центробанк

Рязанцы стали чаще страховать жизнь. Об этом сообщило региональное отделение Центробанка.

За год показатель вырос на 54%. Кроме того, предприниматели в два раза чаще стали страховать бизнес-риски, а автовладельцы — на 25% чаще брать ОСАГО.

Всего в 2018 году в Рязанской области заключили 1,9 млн договоров страхования. Это на 3,9% больше, чем в 2017 году. Общая сумма страховых премий выросла на 6,5% и составила 5,678 млрд рублей.

«На такой сегмент, как страхование жизни, оказывало влияние увеличение кредитования: в 2018 году рязанцы активно оформляли ипотеку, а при оформлении страхового полиса процентные ставки, как правило, ниже», — пояснил управляющий рязанским отделением Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов.


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