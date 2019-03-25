Россия направила в Польшу запрос о выдаче экс-владельца «Зимней вишни»

Генеральная прокуратура РФ направила в Польшу запрос о выдаче бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского. Его обвиняют в даче взятки, сообщает
На данный момент Вячеслав Вишневский задержан в Польше, решается вопрос о его выдаче в Россию. Его объявили в международный розыск за дачу взятки начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой за незаконные действия и бездействие, в том числе при реконструкции ТЦ.
По версии следствия, в 2013—2014 годах Вишневский через посредника дал взятку в размере семи миллионов рублей.