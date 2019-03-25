В России увеличат количество бюджетных мест в вузах

В Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест. Об этом пишет
Основное увеличение для бакалавров и специалистов предусмотрено в таких областях, как «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки», «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки».
Бюджетных мест должно стать больше также для магистров направлений «Образование и педагогические науки», «Искусство и культура», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».
Всего на 2019 год запланировано 495,4 тысячи бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, добавили в Минобрнауки.