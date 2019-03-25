Как журавль нашел любовь. Окский заповедник начал публиковать истории о своих обитателях

Трогательную историю про серого журавля по имени Брыка опубликовала пресс-служба Окского заповедника.
Брыка был первым птенцом, который родился в Питомнике редких видов журавлей в Рязанской области. Свое имя он получил благодаря легенде об атамане Брыке. По приданиям, разбойник хозяйничал в тех местах, где сейчас находится поселок Брыкин Бор.
Долгое время Брыку содержали отдельно от остальных журавлей, потому что считали, что выращенная человеком птица не воспринимает особей своего вида как потенциальных спутников жизни.
Более двадцати лет Брыка прожил в гордом одиночестве, общаясь только с сотрудниками, пока однажды осенью в питомнике не появилась молодая дикая самка, которую позже назвали Смолянкой.
Журавлиха не смогла улететь на зимовку с родителями — повредила крылья при неудачной попытке научиться летать. Чудом избежавшая участи быть съеденной хищниками, птица нашла приют в питомнике.
Брыку и Смолянку посадили рядом, их разделяла только перегородка из металлической сетки.
Около полугода птицы жили в соседних вольерах, и самец, казалось, не проявлял большого интереса к молодой птице, тогда как она старалась держаться поближе к разделяющей их сетке. И однажды весной сотрудники с удивлением увидели, что Смолянка и Брыка спокойно прогуливаются рядом. Для всех сотрудников это было приятной неожиданностью, а сам Брыка обрел свое семейное счастье к 40-летнему юбилею.