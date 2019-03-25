Фомин поблагодарил работников сферы культуры за мастерство и преданность делу

В понедельник, 25 марта, Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем работника культуры.
Председатель облдумы поблагодарил ветеранов сотрудников этой сферы за профессионализм, мастерство, подвижничество и преданность избранному делу.
«Вы передаете традиции и обычаи самобытной народной культуры, поддерживаете художественные промыслы, способствуете духовно-нравственному и эстетическому воспитанию молодежи, раскрытию творческого потенциала людей», — отметил Фомин.
Он пожелал рязанцам новых интересных замыслов и их воплощения в жизнь, вдохновения, здоровья и благополучия.