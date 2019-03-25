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8:21, 25 марта 2019 404
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Фестиваль танца «Черный кот» и аварии. Обзор главных новостей выходных, 23 и 24 марта

Фестиваль танца «Черный кот» и аварии. Обзор главных новостей выходных, 23 и 24 марта

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Завершились очередные мартовские выходные. Давайте вспомним, что произошло в Рязани 23 и 24 марта.

В выходные открылся 32-й фестиваль современного танца «Черный кот-2019». Гран-при получил коллектив «Рязань». Победителя определили с помощью зрительского голосования.

RZN.info провел прямую трансляцию первых двух дней фестиваля.

Не обошлось и без происшествий. На пожаре в Сасовском районе погиб мужчина. В Сасове пьяная женщина угрожала убить мать ножом. В Старожилове задержали мужчин, которые пытались продать канализационный люк.

Эти выходные также запомнились многочисленными авариями. В центре Рязани Mercedes врезался в ограждение. В полиции рассказали, что в ДТП никто не пострадал.

В Приокском столкнулись две иномарки. Пострадал водитель Kia Rio. В Горроще на улице Весенней перевернулась легковушка. Автомобиль протаранил ограждение, но водитель, по предварительным данным, не пострадал.

Также в этот уикенд стало известно, что в Горроще начала рушиться стена общежития, а в пятиэтажке на улице Гагарина после капремонта протекла крыша.


© RZN.info

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