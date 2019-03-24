Рязанского тренера наградили «Золотым поясом дзюдоиста»

Рязанского тренера Дмитрия Сергеева наградили «Золотым поясом дзюдоиста». Об этом сообщила
«В течение долгих лет рязанец Дмитрий Сергеев участвовал в соревнованиях высочайшего уровня, а затем тренировал сотрудников органов внутренних дел и воспитал не одно поколение именитых спортсменов», — отметили в полиции.
Награждение прошло в «Академии единоборств» на церемонии закрытия Чемпионата МВД России по дзюдо.
Справка:
Дмитрий Николаевич Сергеев — заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр-1992 в Барселоне, серебряный медалист чемпионата мира-1995 в Токио, трехкратный чемпион страны, обладатель четырех наград первенств Старого Света.