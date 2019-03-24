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18:55, 24 марта 2019 247
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Рязанского тренера наградили «Золотым поясом дзюдоиста»

Рязанского тренера наградили «Золотым поясом дзюдоиста»

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанского тренера Дмитрия Сергеева наградили «Золотым поясом дзюдоиста». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«В течение долгих лет рязанец Дмитрий Сергеев участвовал в соревнованиях высочайшего уровня, а затем тренировал сотрудников органов внутренних дел и воспитал не одно поколение именитых спортсменов», — отметили в полиции.

Награждение прошло в «Академии единоборств» на церемонии закрытия Чемпионата МВД России по дзюдо.

Справка:

Дмитрий Николаевич Сергеев — заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр-1992 в Барселоне, серебряный медалист чемпионата мира-1995 в Токио, трехкратный чемпион страны, обладатель четырех наград первенств Старого Света.


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