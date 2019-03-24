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19:26, 24 марта 2019 92
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Реставрацию торговых рядов в Касимове продолжат в апреле

Реставрацию торговых рядов в Касимове продолжат в апреле

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В прошлом году в Касимове началась реставрация памятника архитектуры федерального значения — первого корпуса торговых рядов, построенного в 19 веке.

Объект обнесли забором, установили леса, даже пригласили волонтеров из Франции и Туниса. Местные жители и региональное правительство обрадовались, что наконец объект культурного наследия приведут в надлежащий вид, а поток туристов в древний город вырастет. Однако планы остались нереализованными мечтами, более того — старинное здание лишилось крыши.

В минкульте рассказали, что к реставрации объекта вернутся в апреле 2019 года.

Корреспондент RZN.info попыталась выяснить, почему подрядчик бросил стройку, сколько попыток предпринималось отреставрировать памятник архитектуры и когда это все закончится.

Подробнее об этом читайте в разделе «Публикации».


© RZN.info

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