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13:39, 24 марта 2019 87
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Около кемеровского детского сада нашли труп мужчины

Около кемеровского детского сада нашли труп мужчины

Около детского сада в кемеровском Новокузнецке нашли труп мужчины. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщает VSE42.Ru.

Тело обнаружили на проспекте Строителей рядом с детсадом №42. Причину смерти мужчины устанавливают криминалисты.

Фото Новокузнецк.ру


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