Около кемеровского детского сада нашли труп мужчины

Около детского сада в кемеровском Новокузнецке нашли труп мужчины. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщает
Тело обнаружили на проспекте Строителей рядом с детсадом №42. Причину смерти мужчины устанавливают криминалисты.
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Около детского сада в кемеровском Новокузнецке нашли труп мужчины. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщает
Тело обнаружили на проспекте Строителей рядом с детсадом №42. Причину смерти мужчины устанавливают криминалисты.
Фото
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