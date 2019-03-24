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8:21, 24 марта 2019 212
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На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалили на дорогу

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалили на дорогу

В центре Петропавловска-Камчатского около восьми тонн рыбных отходов вывалили на дорогу. Это произошло из-за того, что водитель «КамАЗа» не закрепил задний борт, сообщили на сайте правительства края.

Зампредседателя правительства Сергей Хабаров уточнил, что на мужчину составили протокол об административном правонарушении. Предприятие, которому принадлежит грузовик, оштрафуют на сумму до 150 тысяч рублей. Его руководство уже организовало очистку дороги.

Губернатор края Владимир Илюхин поручил инспекции экологического надзора и региональному министерству рыбного хозяйства разобраться в ситуации, а главе города — принять меры, в том числе административные.


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