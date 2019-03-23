В Сасове пьяная женщина угрожала убить мать ножом

В Сасове полиция успокоила пьяную 28-летнюю женщину, которая угрожала убить свою мать ножом. Об этом сообщила
В полицию обратилась 51-летняя жительница города, которая сообщила, что ей угрожают убийством.
Выяснилось, что между женщинами возникла «словесная перепалка». «В качестве дополнительного аргумента» 28-летняя дочь пострадавшей взяла со стола нож и пригрозила убийством.
В этот момент несовершеннолетняя дочь злоумышленницы попыталась прекратить уговорами конфликт, что позволило пострадавшей вызвать полицию.
В отношении 28-летней женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы.