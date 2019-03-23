Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:35, 23 марта 2019 220
 0    0

В Сасове пьяная женщина угрожала убить мать ножом

В Сасове пьяная женщина угрожала убить мать ножом

В Сасове полиция успокоила пьяную 28-летнюю женщину, которая угрожала убить свою мать ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 51-летняя жительница города, которая сообщила, что ей угрожают убийством.

Выяснилось, что между женщинами возникла «словесная перепалка». «В качестве дополнительного аргумента» 28-летняя дочь пострадавшей взяла со стола нож и пригрозила убийством.

В этот момент несовершеннолетняя дочь злоумышленницы попыталась прекратить уговорами конфликт, что позволило пострадавшей вызвать полицию.

В отношении 28-летней женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:03, 23 марта 2019
Столицу Казахстана официально переименовали Нур-Султан
12:35, 23 марта 2019
В Сасове пьяная женщина угрожала убить мать ножом
11:52, 23 марта 2019
Названа главная причина мужской смертности в России
11:27, 23 марта 2019
В Шацком районе закрыли движение по мосту через Цну
10:08, 23 марта 2019
RZN.info проведет прямую трансляцию второго дня танцевального фестиваля «Черный кот-2019»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Уменьшить расходы в два-три раза можно лишь при наличии в вашем жилище газового котла.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 99 085
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 8
20:03, 16 марта 2019 39 997
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 36 420
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
15:39, 15 марта 2019 25 908
Стало известно, где Любимов купил квартиру
12:51, 11 марта 2019 25 229
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум