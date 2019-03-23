В пятиэтажке на улице Гагарина после капремонта протекает крыша

В пятиэтажном доме №65 на улице Гагарина после ремонта протекает крыша, сообщили активисты ОНФ.

С просьбой о помощи к активистам обратилась Ольга Семина — главная по дому. Она рассказала, что дом построили в 1958 году, в нем находится 57 квартир, где в основном проживают молодые семьи, люди преклонного возраста и инвалиды.

В начале августа 2018 года в доме начались работы по капитальному ремонту крыши. Заказчиком выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, а подрядчиком — МП «РСУ №1».

На официальном сайте заказчика размещена информация об исполнении работ на сумму два миллиона 632 тысячи. Однако, по словам рязанки, работы приняли с нарушениями.

«Профлист был некачественно прикреплен к обрешетке, отсутствовали козырьки вентиляционных шахт и ограждение по периметру кровли. Кроме того, жители дома опасаются, что вентиляционные коробы, которые находятся в аварийном состоянии, могут упасть на прохожих. В конце декабря 2018 в доме начался капитальный ремонт по замене труб горячего и холодного водоснабжения», — говорится в сообщении.

«Деньги за капитальный ремонт получены, и теперь никто ничего исправлять не хочет. Крыша течет и на чердаке жильцы были вынуждены разместить ведра для того, чтобы вода не заливала потолок и стены пятого этажа. В январе 2019 года три квартиры уже затопило при незначительной оттепели», — рассказала Семина.

Общественники направили обращения в прокуратуру, Фонд капитального ремонта, Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области и Государственную жилищную инспекцию региона с просьбой обратить внимание на ситуацию и устранить ошибки.

«Заказчик не должен был принимать ремонт крыши в данном состоянии. Протечка кровли чревата для жильцов дома не только косметическими дефектами, но и образованием плесени, которая может быть опасна для здоровья граждан. Мы будем держать ситуацию на контроле», — рассказал член регионального штаба ОНФ Дмитрий Кочетков.