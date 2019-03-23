Трансляцию RZN.info c фестиваля современного танца «Черный кот» посмотрели более 12 тысяч пользователей

Трансляцию, проведенную на сайте RZN.info, c фестиваля современного танца «Черный кот — 2019» посмотрели более 12 тысяч пользователей за два дня.
В основном к эфиру подключались жители России, но были зрители и со всего мира.
В субботу, 23 марта, зрителям представили номера в номинациях «Слоу», «Клубный танец» и «Фристайл».
«Черный кот» продлится с 22 по 24 марта.
Финалистов определяет зрительское голосование. Гости могут выбрать по одному коллективу в каждой номинации и вписать их в специально отведенные поля в билетах. Заключительный день фестиваля в прямом эфире покажет ТКР.
Первых финалистов можно посмотреть