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21:48, 23 марта 2019 181
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Трансляцию RZN.info c фестиваля современного танца «Черный кот» посмотрели более 12 тысяч пользователей

Трансляцию RZN.info c фестиваля современного танца «Черный кот» посмотрели более 12 тысяч пользователей

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Трансляцию, проведенную на сайте RZN.info, c фестиваля современного танца «Черный кот — 2019» посмотрели более 12 тысяч пользователей за два дня.

В основном к эфиру подключались жители России, но были зрители и со всего мира.

В субботу, 23 марта, зрителям представили номера в номинациях «Слоу», «Клубный танец» и «Фристайл».

«Черный кот» продлится с 22 по 24 марта.

Финалистов определяет зрительское голосование. Гости могут выбрать по одному коллективу в каждой номинации и вписать их в специально отведенные поля в билетах. Заключительный день фестиваля в прямом эфире покажет ТКР.

Первых финалистов можно посмотреть по ссылке.


© RZN.info

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