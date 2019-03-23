Рязанец отсудил у «Почта Банка» больше ста тысяч

Рязанец отсудил у ПАО «Почта Банк» 113 100 рублей. Об этом сообщили в
Истец указал, что с 8 июня 2018 года него был заключен кредитный договор на 60 месяцев с банком. В заявке на кредит его включили в число участников программы коллективного страхования по договору, с уплатой страховой премии в размере 62 400 рублей, которую списали с его счета.
Рязанец не хотел участвовать в программе и в установленный законом срок (14 дней с даты заключения договора) обратился в банк, чтобы отказаться и вернуть деньги.
Банк требования не удовлетворил.
Суд рассмотрел иск и удовлетворил требования частично. с «Почта Банка» взыскали страховую премию, комиссию за подключение к программе страховой защиты, штраф, судебные расходы и компенсацию морального вреда. Общая сумма составила 113 100 тысяч рублей. Также банку необходимо выплатить госпошлину в размере 2372 рублей.
Решение не вступило в законную силу.