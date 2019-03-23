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16:48, 23 марта 2019 295
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При столкновении «Фольксвагена» и «Киа» в Приокском пострадал человек

При столкновении «Фольксвагена» и «Киа» в Приокском пострадал человек

В аварии в Приокском пострадал человек. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, столкнулись Volkswagen Jetta и Kia Rio. Пострадал водитель последней машины.

«На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении.


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