Отец Началовой заявил, что певицу погубило самолечение

Виктор Началов, отец и продюсер певицы Юлии Началовой заявил, что не винит в ее смерти врачей, пишет «
В эфире телешоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» он заявил, что Началова сама запустила болезнь.
«У нее было улучшение, но сердце не выдержало», — сказал Началов.
Он отметил, что каждый день звонил дочери в больницу и она успокаивала его, говоря, что все в порядке.
«Занялась самолечением занесла инфекцию, потом пошло заражение. Думали молодой организм и все будет хорошо, но она не справилась», — подытожил мужчина.
Напомним, Юлию Началову
Фотография из Instagram-