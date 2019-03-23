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20:25, 23 марта 2019 326
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Отец Началовой заявил, что певицу погубило самолечение

Отец Началовой заявил, что певицу погубило самолечение

Виктор Началов, отец и продюсер певицы Юлии Началовой заявил, что не винит в ее смерти врачей, пишет «Российская газета».

В эфире телешоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» он заявил, что Началова сама запустила болезнь.

«У нее было улучшение, но сердце не выдержало», — сказал Началов.

Он отметил, что каждый день звонил дочери в больницу и она успокаивала его, говоря, что все в порядке.

«Занялась самолечением занесла инфекцию, потом пошло заражение. Думали молодой организм и все будет хорошо, но она не справилась», — подытожил мужчина.

Напомним, Юлию Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы.

Фотография из Instagram-аккаунта звезды


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