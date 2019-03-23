На Первомайском рынке вновь сожгли санкционный сыр. Об этом сообщил
На четырех килограммах сыра германской марки «Dorblu wheel 50% Classic» отсутсовала информация о дате изготовления.
На двух килограммах cыра «Dorblu Royal Blue» не указана информация о дате изготовления и сроке годности.
Кроме того, на продукцию не предоставили документы, подтверждающие ее качество и безопасность.
Специалисты изъяли и сожгли сыр.
Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности, ему назначили 30 тысяч рублей штрафа.
Напомним, аналогичные нарушения