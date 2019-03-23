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18:05, 23 марта 2019 1 246
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На Первомайском рынке вновь сожгли санкционный сыр

На Первомайском рынке вновь сожгли санкционный сыр

На Первомайском рынке вновь сожгли санкционный сыр. Об этом сообщил сайт регионального Россельхознадзора. Во время проверки нашли продукцию, «в отношении которой действуют специальные экономические меры».

На четырех килограммах сыра германской марки «Dorblu wheel 50% Classic» отсутсовала информация о дате изготовления.

На двух килограммах cыра «Dorblu Royal Blue» не указана информация о дате изготовления и сроке годности.

Кроме того, на продукцию не предоставили документы, подтверждающие ее качество и безопасность.

Специалисты изъяли и сожгли сыр.

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности, ему назначили 30 тысяч рублей штрафа.

Напомним, аналогичные нарушения нашли в начале месяца.


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