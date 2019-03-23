Из ТЦ в Москве эвакуировали более 850 человек после сообщения о минировании

Из ТЦ «XL» в Москве эвакуировали более 850 человек после сообщения о минировании, передает
Как отмечается, в настоящее время проводится проверка всех помещений торгового центра.
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Из ТЦ «XL» в Москве эвакуировали более 850 человек после сообщения о минировании, передает
Как отмечается, в настоящее время проводится проверка всех помещений торгового центра.
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