В Рязани отремонтируют резиденцию губернатора 19 века. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Дом находится на улице Свободы № 79, сейчас там располагается «Музей истории молодежного движения». Здание построили в 1876 году, как резиденцию рязанских губернаторов.
В дни февральской революции там располагался губернский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и в годы гражданской войны — штаб Южного фронта.
У музея намерены отремонтировать и отреставрировать фасад. Работы, которые оценили в 2,1 миллионов, завершат до 30 июня.