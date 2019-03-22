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21:07, 22 марта 2019 244
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В Рязани отремонтируют резиденцию губернатора 19 века 1

В Рязани отремонтируют резиденцию губернатора 19 века

В Рязани отремонтируют резиденцию губернатора 19 века. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Дом находится на улице Свободы № 79, сейчас там располагается «Музей истории молодежного движения». Здание построили в 1876 году, как резиденцию рязанских губернаторов.

В дни февральской революции там располагался губернский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и в годы гражданской войны — штаб Южного фронта.

У музея намерены отремонтировать и отреставрировать фасад. Работы, которые оценили в 2,1 миллионов, завершат до 30 июня.


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