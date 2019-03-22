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11:34, 22 марта 2019 332
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В Рязани объявили набор волонтеров для участия в акции «Бессмертный полк»

В Рязани объявили набор волонтеров для участия в акции «Бессмертный полк»

Организация «Волонтеры Победы» пригласили желающих поучаствовать в акции «Бессмертный полк» в Рязани, которая традиционно пройдет 9 мая этого года.

Поучаствовать в шествии пригласили волонтеров следующих функций:

  • «создание настроения» (работа c участниками шествия, общение);
  • работа с трибунами (помощь ветеранам и гостям шествия);
  • «живая цепь» (контроль и формирование колонны);
  • служба поддержки (информационная помощь);
  • медиа-волонтеры (фото, видео, smm);
  • волонтеры-медики.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте («Регистрация» — «Личный кабинет» — «Мероприятия» — «Волонтерское сопровождение Парадов Победы и шествия „Бессмертный Полк“ — 2019»).

По всем вопросам регистрации также можно будет обратиться в стационарный консультационный пункт по адресу: улица Грибоедова, дом №58 (ГБУ РО «Патриотцентр») по будням с 10 до 18 часов.

После регистрации волонтеров ждет программа обязательного обучения, которая начнется в конце апреля.

Отметим, что акция пройдет в этом году в пятый раз.


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