В Рязани объявили набор волонтеров для участия в акции «Бессмертный полк»

Организация «Волонтеры Победы» пригласили желающих поучаствовать в акции «Бессмертный полк» в Рязани, которая традиционно пройдет 9 мая этого года.
Поучаствовать в шествии пригласили волонтеров следующих функций:
- «создание настроения» (работа c участниками шествия, общение);
- работа с трибунами (помощь ветеранам и гостям шествия);
- «живая цепь» (контроль и формирование колонны);
- служба поддержки (информационная помощь);
- медиа-волонтеры (фото, видео, smm);
- волонтеры-медики.
Зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте («Регистрация» — «Личный кабинет» — «Мероприятия» — «Волонтерское сопровождение Парадов Победы и шествия „Бессмертный Полк“ — 2019»).
По всем вопросам регистрации также можно будет обратиться в стационарный консультационный пункт по адресу: улица Грибоедова, дом №58 (ГБУ РО «Патриотцентр») по будням с 10 до 18 часов.
После регистрации волонтеров ждет программа обязательного обучения, которая начнется в конце апреля.
Отметим, что акция пройдет в этом году в пятый раз.