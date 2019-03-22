В работе сараевского производителя «молочки» нашли нарушения

В Сараевском районе в работе предприятия по производству молочной продукции нашли нарушения. Об этом сообщил
Выяснилось, что полы в помещении предприятия были разбиты, в том числе в холодильных камерах. В помещении по производству сливочного масла нашли скамью с участками коррозии.
Умывальник, расположенный в здании, не был оборудован средствами для сушки рук.
В помещении творожной холодильной камеры отсутствовал защитный плафон, из-за чего в пищевую продукцию могли попадать осколки от осветительного прибора.
Также на момент проверки в холодильной камере нашли продукцию с будущей датой выработки общим весом 20 килограммов.
В отношении виновных юридического и должностного лиц по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ вынесли постановления.