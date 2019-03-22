В Челябинске школьницу избили из-за кроссовок

В одной из школ Челябинска ученицу избили из-за кроссовок. Об этом передает
Там отметили, что по факту произошедшего начали проверку.
При этом характер повреждений, а также количество участников драки не уточнили.
О произошедшем ранее сообщил «
Директор школы сообщила, что руководство учреждения в курсе ситуации. По ее словам, избиению предшествовал конфликт в социальных сетях.
«Мы разбираемся в ситуации, пригласили родителей, оповестили полицию, но ситуация такова, что непонятно, кто зачинщик на сегодняшний день, пострадавшая сторона, либо нет», — отметила директор.