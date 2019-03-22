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12:00, 22 марта 2019 371
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В Челябинске школьницу избили из-за кроссовок

В Челябинске школьницу избили из-за кроссовок

В одной из школ Челябинска ученицу избили из-за кроссовок. Об этом передает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Там отметили, что по факту произошедшего начали проверку.

При этом характер повреждений, а также количество участников драки не уточнили.

О произошедшем ранее сообщил «Первый областной». Издание уточнило, что девочку избили за поддельные кроссовки бренда Balenciaga, а также снимали все на видео.

Директор школы сообщила, что руководство учреждения в курсе ситуации. По ее словам, избиению предшествовал конфликт в социальных сетях.

«Мы разбираемся в ситуации, пригласили родителей, оповестили полицию, но ситуация такова, что непонятно, кто зачинщик на сегодняшний день, пострадавшая сторона, либо нет», — отметила директор.


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