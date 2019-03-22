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9:59, 22 марта 2019 875
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RZN.info проведет прямую трансляцию первого дня танцевального фестиваля «Черный кот-2019»

RZN.info проведет прямую трансляцию первого дня танцевального фестиваля «Черный кот-2019»

RZN.info проведет прямую трансляцию первого дня танцевального фестиваля «Черный кот-2019». Она начнется в пятницу, 22 марта, в 18:00 на главной странице сайта.

В первый день коллективы представят номера в номинациях «Черный котенок», «Рок-н-ролл» и «Фолк».

Фестиваль пройдет в 32-й раз. В этом году в фестивале поучаствуют больше 30 коллективов.

Финалистов определит зрительское голосование. Гости смогут выбрать по одному коллективу в каждой номинации и вписать их в специально отведенные поля в билетах.

Итоги «Черного кота-2019» подведут в воскресенье, 24 марта. В этот день наградят победителей во всех номинациях.

Финал фестиваля в прямом эфире покажет ТКР.


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