RZN.info проведет прямую трансляцию первого дня танцевального фестиваля «Черный кот-2019». Она начнется в пятницу, 22 марта, в 18:00 на
В первый день коллективы представят номера в номинациях «Черный котенок», «Рок-н-ролл» и «Фолк».
Фестиваль пройдет в 32-й раз. В этом году в фестивале
Финалистов определит зрительское голосование. Гости смогут выбрать по одному коллективу в каждой номинации и вписать их в специально отведенные поля в билетах.
Итоги «Черного кота-2019» подведут в воскресенье, 24 марта. В этот день наградят победителей во всех номинациях.
Финал фестиваля в прямом эфире покажет ТКР.