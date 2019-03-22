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13:00, 22 марта 2019 547
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Рязанский сантехник добился возвращения на работу через суд

Рязанский сантехник добился возвращения на работу через суд

Фото: Pixabay.com

Спор между уволенным сотрудником и его бывшим работодателем закончился несколькими судебными заседаниями. О результатах разбирательства написал сайт областного суда.

Истец рассказал, что с декабря 2017 года он работал у ответчика слесарем-сантехником. В сентябре 2018 его уволили. В качестве причины назвали сокращения штата. Истец посчитал, что работодатель нарушил процедуру увольнения и обратился за защитой своих прав.

Суд установил, что работодатель нарушил требования трудового законодательства тем, что не предложил истцу имеющуюся вакантную должность дворника.

Октябрьский районный суд вынес решение о восстановлении истца на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда на общую сумму более 85 тысяч рублей.

Ответчик подал апелляцию, но суд не удовлетворил ее. Решение суда вступило в законную силу.


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