Рязанский сантехник добился возвращения на работу через суд

Спор между уволенным сотрудником и его бывшим работодателем закончился несколькими судебными заседаниями. О результатах разбирательства написал
Истец рассказал, что с декабря 2017 года он работал у ответчика слесарем-сантехником. В сентябре 2018 его уволили. В качестве причины назвали сокращения штата. Истец посчитал, что работодатель нарушил процедуру увольнения и обратился за защитой своих прав.
Суд установил, что работодатель нарушил требования трудового законодательства тем, что не предложил истцу имеющуюся вакантную должность дворника.
Октябрьский районный суд вынес решение о восстановлении истца на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда на общую сумму более 85 тысяч рублей.
Ответчик подал апелляцию, но суд не удовлетворил ее. Решение суда вступило в законную силу.