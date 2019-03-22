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17:28, 22 марта 2019 67
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Рязанских баптистов осудили за нарушение свободы вероисповедания

Рязанских баптистов осудили за нарушение свободы вероисповедания

Последователей религиозной группы Евангельских христиан-баптистов признали виновными в нарушении свободы веры. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Суд установил, что обвиняемые проповедовали свое вероисповедание с нарушением закона о свободе совести, свободе вероисповедании и религиозных объединениях. Им было предъявлено обвинение по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ.

Обвиняемые распространяли информацию о своей вере среди людей, которые не являются участниками группы Евангельских христиан-баптистов, а также привлекали посторонних к службам.


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