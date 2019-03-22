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14:19, 22 марта 2019 293
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Рязанские электрички начнут ходить по летнему графику. Расписание

Рязанские электрички начнут ходить по летнему графику. Расписание

С воскресенья, 31 марта, поезда Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского, Савеловского направлений начнут ходить по летнему графику. Об этом сообщила пресс-служба Центральной ППК.

Для удобства пассажиров назначат 19 электричек, продлят маршруты 12 поездов, у 14 пригородных маршрутов изменится периодичность курсирования.

На Казанском направлении назначат семь электричек выходного дня:

  • № 7393 Куровская — Москва (Казанский вокзал) и № 7396 Москва (Казанский вокзал) — Шатура будут курсировать по субботам;
  • № 6365 Егорьевск — Воскресенск и № 6366 Воскресенск — Егорьевск будут курсировать по воскресеньям;
  • № 6752 Москва (Казанский вокзал) — Шиферная, № 6759 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) будут курсировать по субботам и воскресеньям;
  • № 7051 Рязань 2 — Москва (Казанский вокзал) будет курсировать по воскресеньям с 21 апреля.

Продлят маршруты и изменят периодичность курсирования трех электричек:

  • № 6827 Куровская — Москва (Казанский вокзал) ежедневно будет отправляться от станции Черусти;
  • вместо поезда № 6018 Рыбное — Рязань-1 по выходным дням будет курсировать поезд № 6016 Голутвин — Рязань 1;
  • вместо поезда № 6009 Рязань -1 — Рыбное по выходным дням будет следовать поезд № 6007 до станции Голутвин.

Продлят маршрут электрички:

  • № 6806 Москва (Казанский вокзал) — Куровская будет следовать до станции Черусти.

Изменят периодичность курсирования поездов:

  • № 6509 площадь 47 километр — Москва (Казанский вокзал), № 6554 Москва (Казанский вокзал) — площадь 47 километр будут курсировать ежедневно.

Пассажиров попросили учитывать эту информацию при планировании поездок. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте компании, на станциях и остановках, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».


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