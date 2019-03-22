Рязанки поборются за звание «Мисс Русское Радио-2019». Кастинг
Соревноваться за главный титул проекта будут десять девушек в возрасте от 20-ти до 30-ти лет и ростом от 170 сантиметров.
Постановкой дефиле, визиток и выходов займется режиссер-постановщик проекта Евгений Осотин. Рязанский стилист-имиджмейкер Анастасия Елисеева поработает над имиджем девушек и дизайном конкурса в целом.
Стратегический партнер «Русского Радио» — модельное агентство «LEGACY». Его директор Татьяна Максимова рассказала, что именно они занимаются координацией и подготовкой девушек.
«Многие участницы — модели нашего агентства. Тут есть и титулованные девушки, например, Мария Коротий, победительница прошлого года. Все они достойны победы, поэтому борьба будет серьезной. Но только одна из них станет самой лучшей и уедет на финал в Москву», — отметила она.
Мастерство и умения участниц оценят знатоки мира моды и красоты, бизнесмены, политики и спортсмены. Ксения Сухинова, обладательница звания «Мисс Мира», останется главным наставником конкурса.
«Мисс Русское Радио» традиционно состоит из трех туров: кастинги в городах вещания «Русского радио», соревнования между отобранными девушками в региональных финалах и суперфинал в Москве, главным призом которого станет миллион рублей.
Рязанский финал конкурса состоится 11 апреля в Конгресс-отеле «Амакс», начало в 18:00. Суперфинал пройдет в Москве 20 июня.
Наблюдать за девушками смогут зрители телеканала RU. TV, который будет транслироваться шоу победительниц этого года под названием «Дневники „Мисс Русское радио“».