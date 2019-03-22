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17:01, 22 марта 2019 184

Рязанки поборются за звание «Мисс Русское Радио-2019»

Рязанки поборются за звание «Мисс Русское Радио-2019»

Рязанки поборются за звание «Мисс Русское Радио-2019». Кастинг конкурса красоты прошел 20 марта в кафе-фотостудии.

Соревноваться за главный титул проекта будут десять девушек в возрасте от 20-ти до 30-ти лет и ростом от 170 сантиметров.

Постановкой дефиле, визиток и выходов займется режиссер-постановщик проекта Евгений Осотин. Рязанский стилист-имиджмейкер Анастасия Елисеева поработает над имиджем девушек и дизайном конкурса в целом.

Стратегический партнер «Русского Радио» — модельное агентство «LEGACY». Его директор Татьяна Максимова рассказала, что именно они занимаются координацией и подготовкой девушек.

«Многие участницы — модели нашего агентства. Тут есть и титулованные девушки, например, Мария Коротий, победительница прошлого года. Все они достойны победы, поэтому борьба будет серьезной. Но только одна из них станет самой лучшей и уедет на финал в Москву», — отметила она.

Мастерство и умения участниц оценят знатоки мира моды и красоты, бизнесмены, политики и спортсмены. Ксения Сухинова, обладательница звания «Мисс Мира», останется главным наставником конкурса.

«Мисс Русское Радио» традиционно состоит из трех туров: кастинги в городах вещания «Русского радио», соревнования между отобранными девушками в региональных финалах и суперфинал в Москве, главным призом которого станет миллион рублей.

Рязанский финал конкурса состоится 11 апреля в Конгресс-отеле «Амакс», начало в 18:00. Суперфинал пройдет в Москве 20 июня.

Наблюдать за девушками смогут зрители телеканала RU. TV, который будет транслироваться шоу победительниц этого года под названием «Дневники „Мисс Русское радио“».


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