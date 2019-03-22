Рязанцу грозит до пяти лет тюрьмы за кражу ювелирных украшений из ломбарда

Рязанец украл из ломбарда несколько золотых колец и цепочек. Об этом сообщила
В полицию обратился работник ломбарда, расположенного в центре Рязани. Он заметил, что с витрины пропали несколько золотых колец и цепочек. Сотрудника удивило то, что на конструкции витрины не было заметно следов взлома или повреждения.
Найти злоумышленника удалось с помощью камер видеонаблюдения.
По предварительной информации, мужчина под видом посетителя осматривал выставленные на продажу украшения и через щели между стеклами вытаскивал золотые цепочки и кольца. Для этого злоумышленник изготовил специальный щуп из металлической проволоки, который позволял забираться внутрь витрины.
Улучив удобный момент, когда работники ломбарда отвлеклись на других посетителей, злоумышленнику удалось незаметно утащить ценности.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.