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12:05, 22 марта 2019 371
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Рязанцам предложили оценить качество медпомощи

Рязанцам предложили оценить качество медпомощи

Рязанцам предложили оценить качество оказания медицинской помощи. Для этого необходимо пройти опрос на сайте регионального СУ СКР.

Жителям региона предстоит ответить всего на два вопроса:

  • Сталкивались ли вы или ваши родные и близкие с оказанием некачественной медицинской помощи, в результате чего наступила угроза здоровью или жизни либо смерть пациента?
  • Считаете ли вы, что медицинский работник, допустивший врачебную ошибку, повлекшую вред здоровью или смерть пациента, должен нести установленную законодательством ответственность?

Напомним, в ночь на 7 марта в больнице №11 умер двухлетний мальчик. Ребенка госпитализировали 2 марта с диагнозом ларингит, стеноз гортани 2-3-й степени. Во время лечения медики делали положительные прогнозы, однако утром 6 марта они сообщили о тяжелом состоянии ребенка из-за двусторонней пневмонии и вирусной инфекции. На утро он скончался.


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