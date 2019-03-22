Рязанцам предложили оценить качество медпомощи

Рязанцам предложили оценить качество оказания медицинской помощи. Для этого необходимо пройти
Жителям региона предстоит ответить всего на два вопроса:
- Сталкивались ли вы или ваши родные и близкие с оказанием некачественной медицинской помощи, в результате чего наступила угроза здоровью или жизни либо смерть пациента?
- Считаете ли вы, что медицинский работник, допустивший врачебную ошибку, повлекшую вред здоровью или смерть пациента, должен нести установленную законодательством ответственность?
Напомним, в ночь на 7 марта в больнице №11