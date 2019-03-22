После вмешательства депутата количество автобусов до Строителя решили увеличить

Жители поселка Строитель пожаловались члену «Единой России» в гордуме Светлане Ворнаковой на
«Автобус №7 ходит нечасто, а коммерческий перевозчик, который работает на этом маршруте, не справляется с таким количеством пассажиров», — пояснила Ворнакова, обращаясь с депутатским запросом в администрацию.
В ответе указали, что количество «ПАЗов» на маршруте от поселка Строитель до улицы Крупской увеличат: «Для автобусов разработано новое расписание движения с более плотным графиком в часы пик. На маршруте будут работать автобусы среднего класса пассажировместимости, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения».
Напомним, в «ПАЗах» действуют льготы, а также тариф 21 рубль для пользователей карты «УМКА» «Городская».
Увеличение количества машин Светлана Ворнакова взяла на личный контроль. Отправить ей сообщение можно «