После ночи с новой знакомой рязанец лишился планшета и 30 тысяч

Жителя Рязанской области ограбила новая знакомая. Об этом сообщила
33-летний мужчина рассказал, что остановился переночевать у приятелей в селе Вослебово Скопинского района. Сюда же он пригласил 27-летнюю девушку, с которой только познакомился.
«Знакомство логично перешло в тихое застолье, а затем гостья осталась на ночь», — рассказали в пресс-службе.
Утром рязанец обнаружил, что дама пропала вместе с его планшетом и 30 тысячами рублей.
Злоумышленницу разыскали. Она призналась — предполагала, что мужчина спишет пропажу на алкогольное опьянение и не будет иметь к ней претензий.
В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.