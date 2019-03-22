Обвиняемый в растрате экс-директор автоколонны потратил деньги на корпоратив и командировку

В Октябрьском районном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении экс-директора «Рязанской автоколонны №1310» Александра Быкова. Об этом сообщил
Выяснилось, что руководитель
Работы фактически не выполнялись, а Быков распорядился деньгами по своему усмотрению. В двух случаях он передал их сотрудникам на оплату штрафа и возмещение расходов во время командировки, а в одном случае — на новогодний корпоратив.
Дело возбудили по части 3 статьи 160 УК РФ.
Ранее экс-директору автоколонну Николаю Воронину