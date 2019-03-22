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14:22, 22 марта 2019 118
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Обвиняемый в растрате экс-директор автоколонны потратил деньги на корпоратив и командировку

Обвиняемый в растрате экс-директор автоколонны потратил деньги на корпоратив и командировку

В Октябрьском районном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении экс-директора «Рязанской автоколонны №1310» Александра Быкова. Об этом сообщил сайт суда.

Выяснилось, что руководитель использовал свое служебное положение и заключал фиктивные договоры на выполнение ремонтных работ автоколонны за вознаграждение на общую сумму 94 017 рублей.

Работы фактически не выполнялись, а Быков распорядился деньгами по своему усмотрению. В двух случаях он передал их сотрудникам на оплату штрафа и возмещение расходов во время командировки, а в одном случае — на новогодний корпоратив.

Дело возбудили по части 3 статьи 160 УК РФ.

Ранее экс-директору автоколонну Николаю Воронину вынесли приговор за растрату.


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