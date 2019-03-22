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9:38, 22 марта 2019 55
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На пожаре в Щацке погиб пожилой мужчина

На пожаре в Щацке погиб пожилой мужчина

На пожаре в Щацке погиб пожилой мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

При возгорании деревянного дома не смогли спасти 74-летнего пенсионера.

Трагедия произошла в ночь на пятницу, 22 марта.


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Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Уменьшить расходы в два-три раза можно лишь при наличии в вашем жилище газового котла.

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