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10:25, 22 марта 2019 320
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Сроки расчета за капремонт сократили из-за нападок общественников — министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области

Сроки расчета за капремонт сократили из-за нападок общественников — министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области

Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Горелов прокомментировал сокращение сроков расчета за капремонт с 730 дней до 30 дней. Его слова приводит ТАСС.

«Сроки расчетов сократили, потому что пошли нападки общественников. В других регионах так (с долгими сроками расчета) работают компании нормально. Но тут, если начали на нас давить, то сократили, хотя рациональнее было 730 дней», — уточнил Андрей Горелов.

Напомним, на долгий срок оплаты обратили внимание регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Активисты подчеркнули, что в конкурсах на проведение капремонта стало участвовать меньшее число подрядчиков, при этом количество нарушений за два года выросло в три раза, а также увеличилось число жалоб граждан.

«Мало кто из предпринимателей согласится ждать оплаты за выполненные работы в течение двух лет. Считаем, что данная норма искусственно сдерживает развитие конкуренции на рынке капитального ремонта», — прокомментировал член штаба ОНФ в Рязанской области Александр Кривов.


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