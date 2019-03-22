Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Горелов прокомментировал сокращение сроков расчета за капремонт с 730 дней до 30 дней. Его слова приводит
«Сроки расчетов сократили, потому что пошли нападки общественников. В других регионах так (с долгими сроками расчета) работают компании нормально. Но тут, если начали на нас давить, то сократили, хотя рациональнее было 730 дней», — уточнил Андрей Горелов.
Напомним, на долгий срок оплаты
Активисты подчеркнули, что в конкурсах на проведение капремонта стало участвовать меньшее число подрядчиков, при этом количество нарушений за два года выросло в три раза, а также увеличилось число жалоб граждан.
«Мало кто из предпринимателей согласится ждать оплаты за выполненные работы в течение двух лет. Считаем, что данная норма искусственно сдерживает развитие конкуренции на рынке капитального ремонта», — прокомментировал член штаба ОНФ в Рязанской области Александр Кривов.