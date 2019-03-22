Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:04, 22 марта 2019 2 102
 1    0

Любимов осмотрел новые цеха «Окской птицефабрики». Фото

Любимов осмотрел новые цеха «Окской птицефабрики». Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 22 марта, глава региона Николай Любимов осмотрел новые цеха «Окской птицефабрики», которые построили в рамках инвестиционного проекта развития АПК.

По словам директора птицефабрики Олега Лякина, производство расширяется — построены три птичника на 250 тысяч голов каждый, а также достраивается четвертый. Помимо этого, запущен новый сортировочный цех.

«В новых птичниках уже живут птицы. Внутри все автоматизировано, вплоть до сбора помета. В сортировочном цеху стоит новое голландское оборудование, при работе с которым наши сотрудники применяют „бережливое производство“. Таким образом, в этом году мы сможем вывести на сто миллионов яиц больше, чем раньше», — добавил Лякин.

Директор птицефабрики также рассказал, что регион получит от расширения порядка 25 новых рабочих мест и налоговые отчисления.

Николай Любимов признался, что на подобном производстве находится впервые. По его мнению, такие инвестиции позволят области развить экономику и отразятся благотворно на бюджете.

«Впечатляет, когда наглядно развивается сельхозпроизводство: нет специфичного запаха, много автоматизированных процессов. Уверен, что с реализацией всего объема инвестиций, когда построят все шесть птичников для кур-несушек и два для молодняка, мы увидим еще большие темпы и объемы», — сказал Любимов.

Напомним, в октябре правительство региона и предприятие подписали соглашение о сотрудничестве.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новости рубрики «Общество»
13:54, 22 марта 2019
После ночи с новой знакомой рязанец лишился планшета и 30 тысяч
13:04, 22 марта 2019
Любимов осмотрел новые цеха «Окской птицефабрики». Фото
13:00, 22 марта 2019
Рязанский сантехник добился возвращения на работу через суд
12:05, 22 марта 2019
Рязанцам предложили оценить качество медпомощи
11:34, 22 марта 2019
В Рязани объявили набор волонтеров для участия в акции «Бессмертный полк»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
За что государство может вернуть налог?

За что государство может вернуть налог?

Налог 13% можно вернуть и не только после покупки жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 95 883
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 8
20:03, 16 марта 2019 39 893
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 36 255
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
21:34, 8 марта 2019 29 908
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
15:39, 15 марта 2019 25 733
Стало известно, где Любимов купил квартиру
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум