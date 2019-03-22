Любимов осмотрел новые цеха «Окской птицефабрики». Фото

В пятницу, 22 марта, глава региона Николай Любимов осмотрел новые цеха «Окской птицефабрики», которые построили в рамках инвестиционного проекта развития АПК.
По словам директора птицефабрики Олега Лякина, производство расширяется — построены три птичника на 250 тысяч голов каждый, а также достраивается четвертый. Помимо этого, запущен новый сортировочный цех.
«В новых птичниках уже живут птицы. Внутри все автоматизировано, вплоть до сбора помета. В сортировочном цеху стоит новое голландское оборудование, при работе с которым наши сотрудники применяют „бережливое производство“. Таким образом, в этом году мы сможем вывести на сто миллионов яиц больше, чем раньше», — добавил Лякин.
Директор птицефабрики также рассказал, что регион получит от расширения порядка 25 новых рабочих мест и налоговые отчисления.
Николай Любимов признался, что на подобном производстве находится впервые. По его мнению, такие инвестиции позволят области развить экономику и отразятся благотворно на бюджете.
«Впечатляет, когда наглядно развивается сельхозпроизводство: нет специфичного запаха, много автоматизированных процессов. Уверен, что с реализацией всего объема инвестиций, когда построят все шесть птичников для кур-несушек и два для молодняка, мы увидим еще большие темпы и объемы», — сказал Любимов.
Напомним, в октябре правительство региона и предприятие