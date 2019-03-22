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22:54, 22 марта 2019 378
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Рязанцев предупредили о сильном тумане

Рязанцев предупредили о сильном тумане

Ночью и утром в субботу, 23 марта, в Рязанской области ожидается туман. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Помимо этого, местами возможно налипание мокрого снега и гололед.

Видимость ухудшится до 200-500 метров.


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