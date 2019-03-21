В Рязани задержали обвиняемого в убийстве трех человек

В Рязани задержали 54-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который находился в федеральном розыске по обвинению в убийстве трех человек с особой жестокостью. Об этом сообщила
Преступление совершено на территории одной из стран СНГ еще в 2004 году. Обвиняемый совместно с двумя сообщниками проник в квартиру своего знакомого. Убив всю семью, в том числе несовершеннолетнюю дочь, злоумышленники забрали 10 тысяч долларов США и скрылись.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан обвиняемый, который проживал в съемной квартире в городе Рязани. Судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото и видео УМВД России