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9:31, 21 марта 2019 709
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В Рязани задержали обвиняемого в убийстве трех человек

В Рязани задержали обвиняемого в убийстве трех человек

В Рязани задержали 54-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который находился в федеральном розыске по обвинению в убийстве трех человек с особой жестокостью. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России.

Преступление совершено на территории одной из стран СНГ еще в 2004 году. Обвиняемый совместно с двумя сообщниками проник в квартиру своего знакомого. Убив всю семью, в том числе несовершеннолетнюю дочь, злоумышленники забрали 10 тысяч долларов США и скрылись.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан обвиняемый, который проживал в съемной квартире в городе Рязани. Судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото и видео УМВД России


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