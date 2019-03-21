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11:56, 21 марта 2019 129
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В Рязани проверят наличие в воздухе аллергенной пыльцы

В Рязани проверят наличие в воздухе аллергенной пыльцы

В Рязани установили ловушку для контроля пыльцевого дождя с южных регионов. Об этом сообщила пресс-служба РГУ имени Есенина.

Ловушку установили на крыше астрономической обсерватории университета.

«Аппарат будет стоять до окончания вегетационного сезона, который, как правило, на территории средней полосы завершается в конце сентября — начале декабря, в зависимости от текущих метеорологических условий», — говорится в сообщении.

Специалисты проверят, есть ли в регионе пыльца с аллергенными свойствами с южных регионов. В сообщении отметили, что она транспортируется по воздуху на тысячи километров, обладает хорошей аэродинамикой.


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