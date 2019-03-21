В Рязани проверят наличие в воздухе аллергенной пыльцы

В Рязани установили ловушку для контроля пыльцевого дождя с южных регионов. Об этом сообщила
Ловушку установили на крыше астрономической обсерватории университета.
«Аппарат будет стоять до окончания вегетационного сезона, который, как правило, на территории средней полосы завершается в конце сентября — начале декабря, в зависимости от текущих метеорологических условий», — говорится в сообщении.
Специалисты проверят, есть ли в регионе пыльца с аллергенными свойствами с южных регионов. В сообщении отметили, что она транспортируется по воздуху на тысячи километров, обладает хорошей аэродинамикой.