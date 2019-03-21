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15:26, 21 марта 2019 603
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В Рязани подешевеет проезд при оплате банковской картой Visa

В Рязани подешевеет проезд при оплате банковской картой Visa

Фото: Pixabay.com

При оплате проезда в рязанском общественном транспорте картой Visa можно будет сэкономить почти 10%. Об этом сообщил официальный сайт «УмКА».

По условиям акции, пассажиры, которые будут оплачивать проезд бесконтактной банковской картой Visa любого банка, будут получать скидку 2 рубля.

В итоге проезд в автобусе, троллейбусе или маршрутке обойдется всего в 21 рубль, вместо 23 рублей.

Для оплаты достаточно приложить карту Visa или устройство с поддержкой технологии NFC к терминалу, находящемуся у кондуктора.


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