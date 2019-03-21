В Рязани подешевеет проезд при оплате банковской картой Visa

При оплате проезда в рязанском общественном транспорте картой Visa можно будет сэкономить почти 10%. Об этом сообщил официальный сайт «
По условиям акции, пассажиры, которые будут оплачивать проезд бесконтактной банковской картой Visa любого банка, будут получать скидку 2 рубля.
В итоге проезд в автобусе, троллейбусе или маршрутке обойдется всего в 21 рубль, вместо 23 рублей.
Для оплаты достаточно приложить карту Visa или устройство с поддержкой технологии NFC к терминалу, находящемуся у кондуктора.