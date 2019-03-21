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14:16, 21 марта 2019 1 236
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В Рязани началось половодье 2

В Рязани началось половодье

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

За сутки в черте Рязани в реке Оке уровень воды повысился на 10 сантиметров и превысил нулевую отметку гидрологического поста, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В районе населенного пункта Половское Спасского района вода в Оке повысилась на один сантиметр и достигла отметки 186.

В Касимове уровень воды в реке Оке повысился на два сантиметра и составил 20 сантиметров.

На реке Мокша в черте поселка Кадом уровень воды повысился на пять сантиметров, ее уровень составил 188 сантиметров.

В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на один сантиметр и составил 174 сантиметра.

В деревне Милюшево уровень воды в реке Гусь повысился на три сантиметра, уровень воды составил 34 сантиметра.

В районе села Троица уровень воды в реке Оке повысился на три сантиметра и составляет 287 сантиметров.

В городе Скопине уровень воды в реке Верда повысился на шесть сантиметров, общий уровень составил 125 сантиметров.


© RZN.info

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