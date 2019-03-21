В Рязани началось половодье

За сутки в черте Рязани в реке Оке уровень воды повысился на 10 сантиметров и превысил нулевую отметку гидрологического поста, сообщила
В районе населенного пункта Половское Спасского района вода в Оке повысилась на один сантиметр и достигла отметки 186.
В Касимове уровень воды в реке Оке повысился на два сантиметра и составил 20 сантиметров.
На реке Мокша в черте поселка Кадом уровень воды повысился на пять сантиметров, ее уровень составил 188 сантиметров.
В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на один сантиметр и составил 174 сантиметра.
В деревне Милюшево уровень воды в реке Гусь повысился на три сантиметра, уровень воды составил 34 сантиметра.
В районе села Троица уровень воды в реке Оке повысился на три сантиметра и составляет 287 сантиметров.
В городе Скопине уровень воды в реке Верда повысился на шесть сантиметров, общий уровень составил 125 сантиметров.